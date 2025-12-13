Milan Sassuolo, a San Siro potremmo assistere a un precedente storico: ecco il dato sulla sfida

Milan Sassuolo, la sfida di domani a San Siro potrebbe creare un precedente inedito: ecco il dato sul match tra rossoneri e neroverdi

La prossima sfida tra Milan e Sassuolo potrebbe segnare un precedente storico nella Serie A. L’ultimo confronto in campionato tra le due squadre, giocato il 14 aprile 2024, si è concluso con un pirotecnico pareggio per 3-3.

Milan Sassuolo, L’Inedito: Due Segni X Consecutivi

Secondo le rilevazioni statistiche di Opta, se la prossima partita tra Milan e Sassuolo dovesse terminare nuovamente in parità, si verificherebbe un evento mai accaduto prima. Le due squadre, infatti, non hanno mai pareggiato due sfide consecutive in Serie A da quando il Sassuolo è approdato nella massima divisione. Questo dato aggiunge un ulteriore elemento di interesse e di pressione statistica al prossimo match.

Generalmente, gli incontri tra Milan e Sassuolo si sono rivelati spesso ricchi di gol e caratterizzati da esiti netti, sia a favore dei rossoneri che dei neroverdi. La possibilità di registrare per la prima volta una doppia X di fila sottolinea l’equilibrio che si è venuto a creare nell’ultimo periodo tra le due formazioni.