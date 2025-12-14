News
Milan Sassuolo, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato
12:30 – Si comincia
12:38 – Inizio molto aggressivo del Milan, con il pubblico che apprezza
12:45 – Buon giro palla del Milan ma alcuni giocatori si intestardiscono nei dribbling
12:47 – Sassuolo in vantaggio con Konè
12:56 – Milan che ora vive di fiammate, con aggressività ma anche tanti errori tecnici
13:05 – Pareggia il Milan con Bartesaghi
13:13 – Modric esalta il pubblico per un recupero difensivo
13:20 – Finisce il primo tempo
13:38 – Si riparte
13:40 – Gol del Milan ancora con Bartesaghi
13:45 – Cori personalizzati per Bartesaghi