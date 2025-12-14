 Milan Sassuolo, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato
Milan Sassuolo, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato

Milan Sassuolo: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro nel match che vale la quindicesima giornata di Serie A 2025-26. Retroscena

Milan-Sassuolo in chiave curiosità: tutti gli episodi che (forse) non avete notato durante il match di San Siro valido per la quindicesima giornata di Serie A

12:30 – Si comincia

12:38 – Inizio molto aggressivo del Milan, con il pubblico che apprezza

12:45 – Buon giro palla del Milan ma alcuni giocatori si intestardiscono nei dribbling

12:47 – Sassuolo in vantaggio con Konè

12:56 – Milan che ora vive di fiammate, con aggressività ma anche tanti errori tecnici

13:05 – Pareggia il Milan con Bartesaghi

13:13 – Modric esalta il pubblico per un recupero difensivo

13:20 – Finisce il primo tempo

13:38 – Si riparte

13:40 – Gol del Milan ancora con Bartesaghi

13:45 – Cori personalizzati per Bartesaghi

