 Milan Sassuolo, Gabbia primo in una classifica speciale
Milan Sassuolo, Gabbia è un elemento troppo importante: il difensore rossonero è primo in una speciale classifica

Milan Sassuolo, Gabbia si conferma un elemento troppo importante. Il difensore rossonero si piazza al primo posto in questa classifica

Secondo i dati riportati da Opta, il difensore Matteo Gabbia si conferma un elemento di straordinaria affidabilità per il Milan in questa stagione.

Milan Sassuolo, Gabbia non ha saltato neanche un minuto

Gabbia è infatti l’unico giocatore della rosa rossonera a non aver saltato neanche un minuto in Serie A finora. Per lui si contano ben 1260 minuti giocati, un dato che evidenzia la sua centralità nelle scelte tecniche e la sua integrità fisica. Questa statistica sottolinea l’importanza di Gabbia come pilastro della difesa del Milan, dimostrando una costanza e una resistenza eccezionali in campionato.

