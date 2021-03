Milan-Sampdoria, tempi contati per Bereszynski e Keita: Ranieri riflette

Milan-Sampdoria, partita in programma tra le mura di San Siro alle ore 12.30 di sabato 3 aprile, dà poco margine di manovra a Claudio Ranieri per quanto riguarda l’inserimento dei calciatori di ritorno dalle rispettive nazionali.

Per Morten Thorsby, Mikkel Damsgaard, Omar Colley, Maya Yoshida e Jakub Jankto saranno due i giorni a disposizione per preparare la sfida, essendo di ritorno il primo aprile. Per Bartosz Bereszynski e Keita Balde i tempi saranno contati: i due faranno capolino a Bogliasco solo il due aprile a 24 ore dalla sfida. Ranieri avrà un solo allenamento a disposizione e dovrà riflettere senza poter nemmeno posticipare la rifinitura al mattino della gara essendo il fischio d’inizio alle 12.30, come riporta Repubblica.