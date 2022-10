Milan Roma Primavera 0-1 LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match valido per la nona giornata di campionato

Il Milan Primavera affronta la Roma nella gara valida per la nona giornata di campionato. Un match importante per i rossoneri, desiderosi di coltivare le loro ambizioni play-off. La cronaca del match del PUMA House of Football.

Milan Roma Primavera 0-1 LIVE: cronaca del match

1‘ – Comincia la gara al PUMA House of Football.

7‘ – Occasione per la Roma, che ha approcciato meglio alla gara. Cherubini sfonda sulla sinistra e mette un cross al centro deviato da Nava. Palla che resta lì con Cassano che calcia, tiro respinto da Coubis.

8′ GOL ROMA – Da calcio d’angolo la palla resta in area, Marshage non riesce a liberare e ne approfitta Cassano che di piatto la mette all’angolino.

13‘ – Prima occasione per il Milan. Bell’inserimento di Zeroli in area, sponda per Traorè che dal limite cerca il tiro a giro. Palla alta.

Migliore in campo Milan

Al termine del match

Milan Roma Primavera 0-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 8′ Cassano

MILAN (4-3-3): Nava; Bozzolan, Paloschi, Coubis, Bakoune; Gala, Marshage, Zeroli; Alesi, Mangiameli, Traoré. A disp.: Pseftis, Torriani, Simic, Makengo, Pluvio, Stalmach, Eletu, Cuenca, Omoregbe, Longhi, Casali, Bartesaghi. All.: Abate.

ROMA: Baldi; Missori, Chesti, Cherubini, Pisilli, Pagano, Cassano, Keramitsis, Faticanti, Oliveras, Satriano. A disp.: Razumjevs, Del Bello, Foubert, Vetkal, Padula, Pellegrini, Koffi, D’Alessio, Machjarzak, Louakima, Falasca, Graziani, Costa. All.: Guidi.

ARBITRO: Adalberto Fiero

ASSISTENTI: Lencioni – Bianchi

AMMONITI: