Pagelle Milan Roma Primavera 1-3: soffrono le fasce, brilla Traorè

Pagelle Milan Roma Primavera: i voti ai protagonisti del match valido per la nona giornata di campionato primavera

Le pagelle del match tra Milan e Roma Primavera, gara valida per la nona giornata di campionato. I voti ai protagonisti della partita del PUMA House of Football.

Nava 6: Incolpevole sui gol, per poco non compie il miracolo sul secondo rigore.

Bakoune 5,5: In difficoltà dall’inizio alla fine sulle scorribande della fascia destra giallorossa. Trova l’assist nel finale.

Paloschi 5,5: Ingenuo ad intervenire in occasione del rigore dello 0-3, anche se ci sono molti dubbi.

Coubis 6: Duello fisico e ad alta quota con Satriano, se la cava bene.

Bozzolan 5: Anche lui in difficoltà, la Roma sugli esterni fa male. Prova qualche iniziativa in fase offensiva, ma senza successo.

Gala 5,5: Primo tempo intenso, ma con qualche errore tecnico di troppo (Dal 53′ Cuenca 5,5: Qualche tentativo individuale, ma non punge).

Marshage 5,5: Sanguinoso il pallone che non riesce ad allontanare in area di rigore nell’occasione del primo gol (Dal 70′ Eletu 6: Con lui in campo il Milan gestisce meglio la palla).

Zeroli 6: Si distingue per voglia di lottare e gestione del pallone. Avrà giornate più fortunate anche lui.

Chaka Traorè 7: Pericolo costante nella prima frazione, ogni occasione parte dai suoi piedi. Sostituito a inizio ripresa per un po’ di nervosismo, comprensibile. (Dal 58′ Longhi 5,5: Sbaglia diverse sponde e passaggi elementari, giornata storta)

Mangiameli 5,5: Pochi palloni realmente giocabili, qualche sponda intelligente ma soffre il duello fisico con i due centrali della Roma. (Dal 70′ Omoregbe 6,5: Qualche spunto interessante, meritato il gol per lui)

Alesi 5,5: Primo tempo in qui si rende diverse volte pericoloso. Il gol dello 0-3 taglia le gambe anche a lui. (Dal 70′ Stalmach 6: Entra subito in partita nonostante il risultato. Pian piano si inserirà nei meccanismi).