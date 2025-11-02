News
Milan Roma, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato
Milan Roma: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro nel match che vale la decima giornata di Serie A 2025-26. Retroscena
20:00 – Allegri sceglie Nkunku titolare per la prima volta in campionato; confermati Ricci e Bartesaghi, in difesa c’è De Winter al posto di Tomori
20:20 – Grande qualità di Modric anche nel riscaldamento
20:30 – Celebrato il successo di Jannik Sinner al Masters 1000 di Parigi che consente al tennista di tornare al primo posto della classifica ATP
20:40 – Serata difficile per Max Allegri dopo la scomparsa nella giornata di oggi del suo mentore Giovanni Galeone
20:45 – Dopo il minuto di raccoglimento per Galeone si comincia
20.55 – Inizio aggressivo della Roma, Milan in affanno
21:05 – Un po’ in affanno Modric, pressato da Cristante in maniera asfissiante
21:07 – Roma a un passo dal vantaggio più volte
21:15 – Primo squillo di Leao e il pubblico si anima
21:24 – Allegri si consulta con Landucci, non gli sta piacendo la squadra
21:30 – Gol del Milan alla prima occasione: Pavlovic su assist di Leao
21:35 – Fofana si divora il raddoppio
22:00 – Il Milan ha iniziato fortissimo il secondo tempo andando vicino più volte al gol
22:15 – Roma di nuovo in avanti, il pubblico rossonero si fa sentire
22:30 – Maignan para il rigore di Dybala e il pubblico si esalta