Connect with us

News

Milan Roma, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato

News

Milan Roma, occasione clamorosa sbagliata da Rafael Leao: tiro a porta vuota a botta sicura e...

News

Calciomercato Milan, Tare insiste per il rinnovo del titolarissimo! Contatti per chiudere, ultimissime

News

Milan Roma 1-0 LIVE: Maignan para il rigore di Dybala

News

Esonero Pioli, si va verso la separazione definitiva: l'annuncio dell'ultim'ora lascia pochi dubbi. Ultimissime

News

Milan Roma, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato

Milan news 24

Published

2 ore ago

on

By

San Siro Maignan

Milan Roma: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro nel match che vale la decima giornata di Serie A 2025-26. Retroscena

Milan-Roma in chiave curiosità: tutti gli episodi che (forse) non avete notato durante il match di San Siro valido per la decima giornata di Serie A

20:00 – Allegri sceglie Nkunku titolare per la prima volta in campionato; confermati Ricci e Bartesaghi, in difesa c’è De Winter al posto di Tomori

20:20 – Grande qualità di Modric anche nel riscaldamento

20:30 – Celebrato il successo di Jannik Sinner al Masters 1000 di Parigi che consente al tennista di tornare al primo posto della classifica ATP

20:40 – Serata difficile per Max Allegri dopo la scomparsa nella giornata di oggi del suo mentore Giovanni Galeone

20:45 – Dopo il minuto di raccoglimento per Galeone si comincia

20.55 – Inizio aggressivo della Roma, Milan in affanno

21:05 – Un po’ in affanno Modric, pressato da Cristante in maniera asfissiante

21:07 – Roma a un passo dal vantaggio più volte

21:15 – Primo squillo di Leao e il pubblico si anima

21:24 – Allegri si consulta con Landucci, non gli sta piacendo la squadra

21:30 – Gol del Milan alla prima occasione: Pavlovic su assist di Leao

21:35 – Fofana si divora il raddoppio

22:00 – Il Milan ha iniziato fortissimo il secondo tempo andando vicino più volte al gol

22:15 – Roma di nuovo in avanti, il pubblico rossonero si fa sentire

22:30 – Maignan para il rigore di Dybala e il pubblico si esalta

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.