Milan Roma e la sfida tra Leao e Dybala , Signori: «Sono forti entrambi ma Rafa…». Le parole dell’ex calciatore

L’ex attaccante Giuseppe Signori ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport sulla sfida di Europa League tra Milan e Roma concentrandosi su Leao e Dybala.

PAROLE – «Sono forti entrambi ma hanno caratteristiche e ruoli diversi: Dybala è un 10 più puro, Leao parte da sinistra e fa la differenza in accelerazione. Io, come stile, preferisco Dybala anche perché… è mancino come me».