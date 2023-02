Milan, rinnovo Leao ancora in stallo: l’obiettivo è non perderlo a zero. I fantasmi del passato perseguitano i rossoneri, che nel frattempo pensano al futuro

Ancora in fase di stallo il rinnovo di Leao. Entrambe le parti sembrano fiduciose, ma l’accordo viene sempre più rimandato. Per questo motivo, la dirigenza rossonera si proietta in avanti: l’obiettivo è evitare di perdere a zero il giocatore, così come è successo con Donnarumma, Calhanoglu e Kessie.

L’intenzione rimane quella del rinnovo, ma nel caso in cui questo non giungerà al lieto fine, la società rossonera medita le soluzioni alternative: il tesoretto porterebbe portare a più acquisti in più reparti. Lo scrive il Corriere dello Sport.