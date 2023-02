Rinnovo Leao: tre nodi ma c’è una data per la svolta

In casa Milan continua a tenere banco il tema rinnovi. Tra questi c’è quello di Leao, ecco le ultime sul portoghese

Come riportato da Calciomercato.com la distanza e le differenze nella trattativa ci sono e sono su 3 punti: ingaggio del giocatore, la multa da pagare allo Sporting e le commissioni per gli avvocati. Nella seconda metà di marzo potrebbe esserci un confronto tra le parti per una sorta di dentro o fuori.