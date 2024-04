Okafor a caccia del riscatto: Lopetegui sarebbe pronto a rilanciarlo così. L’indiscrezione in vista della prossima stagione

Tra i giocatori della rosa del Milan che in questa stagione non hanno particolarmente brillato o che perlomeno non l’hanno fatto con regolarità c’è sicuramente anche Noah Okafor.

Lo svizzero è in cerca del riscatto e Lopetegui, qualora firmasse per i rossoneri, sarebbe pronto ad aiutarlo nel suo intento. Il tecnico spagnolo lo vede più prima punta che sulla fascia, pertanto è lì che probabilmente vorrà insistere. A riportarlo è la Gazzetta.