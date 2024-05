Panchina Milan, il club pensa anche a due ct che andranno a EURO2024! Tutti i dettagli

Panchina Milan, il club starebbe pensando anche a due ct che andranno a EURO2024! Tutti i dettagli e le ultime

Il Milan continua la propria ricerca al nuovo allenatore che dovrà prendere il posto di Stefano Pioli a partire da questa estate. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero starebbe pensando anche a due ct che andranno a EURO2024.

Da un lato c’è Roberto Martinez, attuale allenatore del Portogallo, dall’altra parte c’è Domenico Tedesco, che guiderà invece il Belgio. Per entrambi i tempi di un eventuale trasloco in rossonero sarebbero per forza di cose variabili.