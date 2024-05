Van Bommel Milan, il tecnico scala le gerarchie: ha superato questi due candidati. ULTIME

Van Bommel Milan, il tecnico scala le gerarchie: ha superato questi due candidati per la panchina rossonera. ULTIME

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla panchina del Milan, con il club rossonero che continua la propria ricerca al profilo più giusto che possa prendere il posto di Pioli.

Sarebbero in risalita le quotazioni di Mark Van Bommel, attuale allenatore dell’Anversa che ha già fatto sapere che cambierà aria in estate. Il Milan continua a pensarci: Van Bommel, che piace per il duo modo di intendere il calcio e per la leadership, avrebbe superato Conceicao e Galtier nella lista delle preferenze.