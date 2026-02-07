Milan, dal dischetto non sbagli (quasi) mai: il dato sui calci di rigore che vede i rossoneri in vetta

Milan, i numeri non mentono: dal dischetto i rossoneri sono quasi perfetti. Ecco i numeri che vedono il Diavolo in vetta

Il Milan di Massimiliano Allegri si conferma una macchina quasi perfetta dagli undici metri. Secondo i dati raccolti da Opta, la formazione rossonera condivide con Pisa e Fiorentina lo scettro di squadra più prolifica su calcio di rigore in questa Serie A. Con cinque reti realizzate su sei tentativi, il Diavolo ha dimostrato una freddezza invidiabile, fondamentale per rimanere nelle zone altissime della classifica e inseguire l’Inter di Cristian Chivu. Questa statistica evidenzia non solo la capacità dei rossoneri di rendersi pericolosi nell’area avversaria, ma anche l’affidabilità dei suoi tiratori scelti.

In questa stagione, le trasformazioni sono state ben distribuite, con Rafael Leao e il ritrovato Christopher Nkunku a guidare la truppa dei realizzatori, dimostrando come Allegri abbia saputo infondere serenità ai suoi uomini nel momento della battuta.

Milan, l’unico neo: il penalty fallito all’Allianz Stadium

Nonostante l’ottimo ruolino di marcia, il Milan non ha fatto l’en plein assoluto a causa di un singolo episodio che ha pesato sul risultato di una delle sfide più importanti del campionato.

L’unica macchia nel percorso perfetto dei rossoneri porta infatti la firma di Christian Pulisic. «L’unico errore è firmato da Pulisic contro la Juventus a Torino» riporta l’analisi statistica. In quell’occasione, lo statunitense ha calciato alto sopra la traversa, lasciando il punteggio bloccato sullo 0-0 finale. Un errore che però non ha scalfito la fiducia del gruppo, che ha saputo rialzarsi immediatamente continuando a colpire con precisione chirurgica nelle partite successive.