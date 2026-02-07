Mercato Milan, Ceccarini rivela: «Dal rinnovo di Leao ai nomi per rafforzare la difesa. Ecco le strategie dei rossoneri»

Mercato Milan, Ceccarini parla così delle strategie rossonere nel suo editoriale per Tmw. Ecco tutte le sue parole

Il mercato invernale si è chiuso con il solo arrivo di Fullkrug, ma la notizia più importante per il Milan riguarda la difesa dei pali. Come sottolineato da Niccolò Ceccarini, il club rossonero ha blindato il suo leader: «Il mercato si è chiuso con l’arrivo solo di Fullkrug ma il Milan la sua più grande vittoria l’ha ottenuta con il rinnovo di Maignan fino al 2031». Nonostante questo traguardo, la dirigenza guidata da Massimiliano Allegri deve già guardare avanti, specialmente per quanto riguarda il riscatto dell’attaccante tedesco, fissato a 5,5 milioni di euro, e il possibile ritorno di fiamma per Mateta, sfumato a gennaio per problemi fisici.

Le grandi manovre non si fermano qui, poiché l’obiettivo della società è mettere in sicurezza tutti i pezzi pregiati della rosa. Sono infatti già partiti i primi contatti per il prolungamento di Rafael Leao, attualmente legato al club fino al 2028.

Mercato Milan, obiettivo giovani talenti e il nodo del difensore centrale

Parallelamente ai rinnovi, il Milan sta setacciando il mercato internazionale a caccia di prospetti futuribili e rinforzi d’esperienza per la retroguardia. Il nome nuovo per il reparto avanzato è quello di Kostic, talento classe 2008 del Partizan Belgrado, che i rossoneri vorrebbero bloccare subito per giugno.

Per quanto riguarda la difesa, le riflessioni si fanno intense: «La prima ipotesi riguarda Gimenez, trentunenne centrale uruguaiano dell’Atletico Madrid» riferisce Ceccarini, sebbene gli spagnoli non abbiano ancora aperto alla cessione. L’alternativa di lusso resta Dragusin, per il quale però bisognerà valutare le pretese economiche del Tottenham. La strategia di Allegri per la prossima stagione passerà inevitabilmente da questi innesti di spessore per puntare ai vertici.