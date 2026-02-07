HANNO DETTO
Maignan, sentite Romano: «Da giugno ad oggi non è stato il Chelsea ma il Bayern. Inter? Non lo avrebbe mai fatto»
Maignan ha rinnovato con il Milan da ormai qualche giorno, Fabrizio Romano ha raccontato qualche retroscena sugli ultimi mesi
Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha dedicato un pensiero e qualche retroscena al rinnovo di Mike Maignan. Queste le parole dell’esperto di calciomercato:
UN PLAUSO AL MILAN – «Una storia di cui vi abbiamo detto tutto e raccontato tutto a gennaio. Una firma arrivata nei giorni confusionari di fine mercato, ma che va sottolineata. Un contratto fino al 2031 che permetterà al Milan di controllare a pieno Maignan. Con un ingaggio aumentato, il Milan è molto soddisfatto».
CHELSEA E BAYERN – «Su Mike Maignan posso svelarvi che nonostante si sia parlato molto del Chelsea che da inizio giugno scorso aveva provato a prenderlo, ha rischiato di perderlo a zero ma lo ha fatto consapevole di poter cambiare lentamente la dinamica. Ma la squadra che ha cercato di più Maignan da giugno ad oggi non è stato il Chelsea ma il Bayern».
RETROSCENA SU INTER E JUVE – «Con la Juve ci sono stati dei colloqui per buona conoscenza con i procuratori ma senza mai fare una proposta. Sì era parlato di Inter, a un certo punto su dei media italiani, ma mi risulta che l’Inter non sia mai stata un’opzione per Mike Maignan, non avrebbe mai preso una decisione del genere».
Ultimissime Milan
Video
Pastore spiega: «Fullkrug giocatore importante, al Milan si dovrebbe ascoltare di più lui. Calendario? Non credo sia un problema. E sul derby penso che…» – VIDEO
Giuseppe Pastore è intervenuto in esclusiva su Calcionews24 per commentare la stagione del Milan e la lotta scudetto. Le sue...