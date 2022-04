Milan, prezzi dei biglietti al ribasso in questo finale di stagione

Il Milan punta sulla tifoseria in questo finale di stagione e abbassa i prezzi dei biglietti

C’è tanto entusiasmo in casa Milan per questo finale di stagione. A otto giornate dal termine i rossoneri sono primi in classifica e puntano tanto sulla spinta del pubblico.

La società rossonera ha infatti deciso di correggere la propria politica riguardo i prezzi dei biglietti, sfruttando naturalmente anche il ritorno allo 100% della capienza per gli impianti sportivi. Già dalla partita con il Bologna, tanti tagliandi delle poltroncine rosse o arancio ma anche del primo, secondo e terzo anello sono stati venduti a prezzi inferiori alla media. Discorso che si ripeterà anche nei match contro il Genoa, l’Atalanta e Fiorentina.