Milan indiavolato: rabbia rossonera per il furto di Torino-Inter. La squadra di Pioli si sente penalizzata dagli arbitro

Come scrive Tuttosport il pareggio dell’Inter, con il “furto” per un rigore solare negato ai granata fa rabbia enorme in casa Milan, che già si considerava penalizzata direttamente dagli arbitri in diverse occasioni (Napoli e Spezia soprattutto).

E consola poco il fatto adesso il primato sia vero e non sono virtuale, visto che sono quattro i punti di vantaggio su nerazzurri. Dovevamo essere sei. Punto.