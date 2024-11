Milan da urlo: i rossoneri sono la bestia nera del Real Madrid in Champions League. Il dato dopo la vittoria al Bernabeu per 1-3

Il Milan è la bestia nera del Real Madrid in Champions League. Quella di ieri per 1-3 al Bernabeu, infatti, è stata la settima vittoria dei rossoneri contro i blancos (15 anni dopo il primo trionfo in terra spagnola).

Solo due squadre hanno battuto più volte il Real Madrid nella competizione: il Bayern Monaco (11) e la Juve (9). A riferirlo è Opta.