C’è un Milan con Rabiot e un Milan senza Rabiot: i numeri del centrocampista francese lo certificano

Rabiot ha cambiato il Milan: i numeri lo certificano. L’impatto del centrocampista francese sulla squadra rossonera

Massimiliano Allegri aveva lanciato una sfida al suo centrocampista alla vigilia della partita contro il Torino, chiedendogli pubblicamente di sbloccarsi con il primo gol in rossonero. Adrien Rabiot ha risposto immediatamente sul campo, siglando una splendida rete dalla distanza che ha dato il via alla rimonta del Milan, in svantaggio di due gol contro i granata.

Rabiot, La Svolta del Milan con il Francese in Campo

Fortemente voluto da Allegri in estate, Rabiot è diventato in brevissimo tempo un elemento insostituibile del centrocampo. I numeri confermano il suo impatto: con il francese in campo, il Milan ha collezionato sette vittorie su nove partite (inclusi campionato e Coppa Italia), subendo solo quattro gol e mantenendo la porta inviolata per ben sei volte. Il suo arrivo ha trasformato la squadra, che appare “completamente diversa” rispetto alla sconfitta all’esordio contro la Cremonese.

Quando Rabiot non era presente, il bilancio è decisamente meno brillante: in sette partite tra campionato e coppa, il Milan ha registrato tre vittorie, tre pareggi e una sconfitta, segnando 11 gol ma subendone ben otto. È nella fase difensiva che si nota la sua assenza più pesante: senza di lui, il Diavolo ha subito il doppio dei gol in un numero inferiore di partite, dimostrando che il suo lavoro di filtro e protezione è fondamentale per la tenuta dell’intera squadra rossonera.