Milan – PSG: un po’ di storia, prima del prossimo incontro

Champions League e Milan – PSG: non sarà una prima volta

Il 25 ottobre al Parc des Princes e ritorno a San Siro il 7 novembre. Sono queste le date dei due incontri che vedranno fronteggiarsi rossoneri e parigini, per il turno a gironi di Champions League.

Partite, queste, in cui il Milan dovrà dare il massimo, per rimontare lo svantaggio in classifica con i francesi (ad un punto di distanza) e con gli inglesi del Newcastle, che guidano la classifica del girone F (a due punti dalla squadra di Pioli).

Nell’attesa di queste due partite, il Milan si gode il primo posto nella serie A, allorché il PSG di Luis Enrique – nuovo allenatore dei parigini fresco di contratto biennale da 8 milioni a stagione – sta stentando a tenere il passo di Monaco e Nizza, mentre è incalzato dalle seppur modeste Brest e Reims.

Ci sono ovviamente dei precedenti: in Champions League tra rossoneri e parigini: Milan e PSG si sono incontrati già quattro volte e le statistiche, anche in questo caso, danno per favoriti i rossoneri.

Le due semifinali di Champions League del 1995

Il primo match tra le due squadre è già molto importante: siamo alla semifinale di andata della Champions League, che sarà poi vinta dall’Ajax nella finale di Vienna, proprio contro i rossoneri.

Il Milan parte in trasferta, ma non si fa intimorire. Al Parc des Princes, il 5 aprile del 1995, ci sono 45 mila spettatori; gli italiani non sono molti, ma esultano tutti, al 90’. È questo il momento in cui i francesi raggelano di fronte al sinistro di Boban, che su assist di Savicevic, proprio allo scadere del tempo regolamentare, suggella il successo degli italiani.

Per il ritorno a San Siro, quindici giorni dopo, di fronte a quasi 80.000 spettatori, non c’è storia in campo. La partita vede il trionfo della squadra di casa per due reti a zero, grazie ad una formidabile doppietta di Dejan Savicevic, rispettivamente al 21’ e al 68’. Entrambi i gol, ovviamente, di sinistro.

Era il Milan dalla difesa impenetrabile, quella di Franco Baresi, Paolo Maldini, Billy Costacurta e Christian Panucci.

Due pareggi nella fase a gironi: milanisti imbattuti contro i transalpini

Cinque edizioni dopo, transalpini e italiani si ritrovano nuovamente uno contro l’altro, questa volta, però, nella seconda fase a gironi: è la stagione 2000 – 2001 della Champions League.

Nel girone 2, allo stadio Giuseppe Meazza, di fronte a 50.000 spettatori, si scontrano giocatori del calibro di Bierhoff, Leonardo, Shevchenko, Serginho per i rossoneri (ovviamente Maldini è sempre il pilastro della difesa) e Anelka, Cissé e Benarbia per i rouge et bleu.

Il match è piuttosto combattuto per tutti i novanta minuti, ma il risultato si decide solo nello spazio di poco tempo: apre le marcature Leonardo al 27’ di sinistro, risponde solo 3’ dopo Anelka di destro.

Pochi giorni dopo, c’è il ritorno in terra transalpina e la storia si ripete.

Le squadre si trascinano sullo 0 – 0 lungo tutto il primo tempo e per oltre metà del secondo. È solo sulla mezz’ora della ripresa che, dopo un’azione fallita del Milan e un’ammonizione dell’indisciplinato Gattuso (che salterà quindi il match di Istanbul, per essersi mosso troppo presto su una punizione del parigino Robert), che Abbiati prende il gol.

Sulla ripetizione del tiro Robert mira al primo palo, quello del portiere rossonero, il quale si fa trovare incredibilmente impreparato.

Ma mister Zaccheroni non molla e studia i cambi con precisione: è importante uscire dal Parc des Princes imbattuti e a testa alta: fuori gli stanchi Serginho e Leonardo, dentro José Mari e Boban.

La ventata di aria fresca infonde fiducia nel resto della squadra, che non smette di attaccare: dopo l’ennesima svista arbitrale, che fischia un fuorigioco inesistente di Shevchenko lanciato a rete, un tiro di Albertini dalla lunga distanza viene deviato a rete.

È 1 – 1, e il Milan, anche questa volta, può dire di essere stato superiore ai francesi.

In attesa delle prossime partite tra Milan e PSG

Ma anche visti i precedenti tra Milan e PSG, sarà difficile dire, oggi, come potranno andare i due match di Champions a fine ottobre e inizio novembre.

Le condizioni sono cambiate, i giocatori non sono gli stessi, i due campionati sono ancora agli inizi…

Da qui ad allora, tifiamo sempre Milan!