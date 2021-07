Milan pronto alla nuova stagione: Stefano Pioli riparte da tre certezze

Stefano Pioli riparte da tre certezze: Bennacer, Ibrahimovic e Calabria. Il nuovo Milan sta prendendo forma e…

Rispetto a un anno fa, per il Milan non ci sono preliminari e la squadra è più matura. Con l’Atalanta, il Milan è l’unica squadra di vertice a non aver cambiato allenatore.

Come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, al tecnico mancano una punta e il trequartista, ma Pioli potrà seguire dal vivo il lavoro differenziato di Ibrahimovic, Calabria e Bennacer.