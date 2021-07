Calabria-Milan: è fatta per il rinnovo, ecco tutti i dettagli dell’operazione

Davide Calabria rinnoverà con il Milan. Trovato l’accordo per un quadriennale a circa 2 milioni di euro netti stagionali

Il Milan, stando a quanto riferisce il giornalista sportivo Daniele Longo, ha chiuso la trattativa per il rinnovo di Davide Calabria.

Il terzino rossonero, classe ’96 firmerà un contratto quadriennale con scadenza il 30 giugno 2025. Il club di Via Aldo Rossi, ora, è al lavoro per trovare un’intesa anche per il rinnovo di Franck Kessie.