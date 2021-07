Rinnovi Milan: quasi fatta per Calabria, ora si accelera per Kessie

Rinnovi Milan: dopo il riscatto di Sandro Tonali, il club rossonero sarebbe vicino a chiudere per Calabria, dopodiché si penserà a Kessie

Tanto lavoro ieri in Via Aldo Rossi: dopo Sandro Tonali, il Milan è vicinissimo a chiudere il rinnovo di Calabria, pronto a sposare nuovamente i colori rossoneri. Nel frattempo sullo sfondo giganteggia la questione Franck Kessie.

Maldini e Massara sarebbero pronti ad alzare l’offerta per l’ivoriano, per un totale di quasi 5 milioni di euro netti all’anno. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.