Un obiettivo in più per Calabria, ecco cosa vuole il terzino

Davide Calabria si prepara ad iniziare la nuova stagione con due certezza. La prima è la titolarità lungo la corsia di destra, la seconda è la fiducia di Pioli.

C’è tuttavia la voglia di riscatto per quanto riguarda una delusione recente. La mancata convocazione da Mancini non è stata presa molto bene dal ragazzo. L’obiettivo è convincere il ct in vista dei Mondiali del 2022.