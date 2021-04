Milan Primavera-Torino 3-1: doppio El Hilali e Roback per i 3 punti

Il Milan Primavera batte il Torino per 3-1. Decidono una doppietta di El Hilali, migliore in campo, ed un gol di Roback

Non sbaglia il Milan Primavera, che riscatta la sconfitta con la Juventus battendo per 3-1 il Torino. Gara chiusa già nel primo tempo, dove uno scatenato El Hilali sigla una doppietta intervallata dal gol di Roback su regalo del portiere granata. I rossoneri salgono così a 27 punti, momentaneamente a -1 dalla zona play-off.

Milan Primavera Torino 3-1, la cronaca del match

FINISCE QUI! – Con una grande prestazione il Milan batte per 3-1 il Torino e vola a 27 punti in classifica.

90′ – Concessi 3 minuti di recupero. Milan in controllo del match e che si avvia verso 3 punti preziosissimi.

78′ VIANNI NON SBAGLIA! – Accorcia le distanze il Torino su calcio di rigore. Vianni spiazza Moleri, è 3-1.

77′ RIGORE PER IL TORINO! – Lancio lungo dalla difesa granata, Coubis sbaglia il tempo dell’intervento e scalcia nettamente Vianni.

69′ OCCASIONE PER IL TORINO – Lovaglio punta sull’uno contro uno Oddi, si accentra e tenta un sinistro a giro su cui Moleri risponde presente.

66′ EL HILALI PERICOLOSO – Sempre il numero 10 da posizione defilata tenta un tiro cross rasoterra su cui Frigerio non arriva per pochissimo.

60′ – Milan che sta abbassando i ritmi della partita, gestendo il vantaggio. Torino che, nonostante alcuni segnali di ripresa, non riesce a creare occasioni pericolose.

50′ CHANCE PER IL TORINO – Reazione in questo avvio di secondo tempo per la squadra di Coppitelli. Dagli sviluppi di corner svetta di testa Celesia. Palla alta sopra la traversa.

46′ COMINCIA IL SECONDO TEMPO – Si riparte al Vismara dal 3-0 per il Milan.

FINISCE IL PRIMO TEMPO – Prima frazione di gioco ampiamente dominata dalla squadra di Giunti. Tanto possesso palla, tante occasioni e, finalmente, tanta concretezza con tre reti ed anche il lusso di un penalty fallito da Mionic. Difesa solida, Brambilla sale in cattedra a centrocampo ed El Hilali finalizzatore.

42′ TERZO GOL DEL MILAN! – Doppietta di El Hilali che si mette in propria con un’azione personale. Il classe ’03 punta l’uomo e con una finta trova lo spazio per tentare il tiro dal limite dell’area. Copia ed incolla del primo gol, con la rete che si gonfia per la seconda rete dell’autentico mattatore di questo primo tempo.

36′ – Prova a farsi vedere il Torino con una conclusione di Vianni. Palla abbondantemente alta sopra la traversa.

33′ MIONIC SBAGLIA IL PENALTY! – Il centrocampista si fa ipnotizzare da Sava, si resta sul 2-0

32′ RIGORE PER IL MILAN! – Grande discesa di El Hilali, steso a terra da un difensore granata.

29′ ROBACK AD UN PASSO DAL TRIS – Lo svedese servito in profondità da El Hilali arriva fino in area di rigore ma la sua cavalcata si conclude con un diagonale fuori di poco.

25′ ALTRA OCCASIONE ROSSONERA! – Imbucata di Brambilla che trova l’inserimento di Kerkez. La conclusione a botta sicura del terzino è murata dalla difesa.

21′ RADDOPPIO DEL MILAN! – Questa volta il gol è un regalo del portiere Sava, che tiene palla nella propria area piccola e si fa pressare da Roback, che gli toglie palla e la deposita in rete.

19′ – Non si ferma la pressione rossonera. Torino in affanno, la squadra di Giunti sta dominando.

13′ GOL DEL MILAN! – Rete spettacolare di El Hilali. Verticalizzazione non perfetta di Frigerio, ma il classe ’03 controlla in maniera perfetta, riuscendo a girarsi in area e insaccando il pallone all’angolino basso.

11′ – Grande avvio del Milan, che tiene in mano il pallino del gioco e schiaccia il Torino nella propria area. Al momento, si gioca in una sola metà campo.

5′ OCCASIONE MILAN – Bell’azione manovrata dei rossoneri che portano il capitano Brambilla a calciare dal limite dell’area. Rasoterra a lato di poco.

1′ COMINCIA IL MATCH – L’arbitro Maranesi dà il fischio d’inizio.

12.45 – Squadre che hanno completato le operazioni di riscaldamento. Tra pochi minuti il calcio d’inizio al centro sportivo Vismara.

Milan Primavera Torino: formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): Moleri; Coubis, Michelis, Obaretin, Kerkez (64′ Oddi); Mionic, Brambilla (79′ Saco), Frigerio; Roback (79′ Tolomello), Nasti (64′ N’Gbesso), El Hilali (90′ Tonin). A disp.: Jungdal, Desplanches, Pobi, Fili’, Di Gesù, Cretti, Olzer. All.: Giunti

TORINO (4-4-2): Sava; Portanova, Todisco (54′ Oviszach), Spina, Kryeziu; Celesia, Lovaglio (84′ Favale), Savini, Greco; Vianni (88′ Larotonda), Continella (46′ Cancello). A disp.: Girelli, Edo, Nagy, Aceto, Foschi, Ciammaglichella, Tesio, La Marca. All.: Coppitelli.

AMMONITI: Greco, Frigerio

ESPULSI: /

ARBITRO: Valerio Maranesi

ASSISTENTI: Barone-Rinaldi