News
Milan Primavera, amara sconfitta contro la Roma: ecco il resoconto del match
Milan Primavera, i ragazzi di mister Renna perdono di misura contro la Roma: ecco il resoconto del match
Il match del Tre Fontane inizia con una Roma più propositiva, capace di mantenere il possesso palla per tutta la prima mezzora senza però impensierire seriamente la retroguardia ospite. La prima vera fiammata arriva al 28′, quando Morucci spreca un’ottima occasione a tu per tu con Bouyer. Il Milan prova a scuotersi al 34′ grazie a un’azione orchestrata da Domniței per Scotti, la cui conclusione viene però deviata dalla difesa giallorossa.
Il punteggio si sblocca al 38′: un diagonale mancino di Almaviva mette in difficoltà Bouyer, che respinge corto favorendo il tap-in vincente di Morucci. Nonostante il tentativo di reazione, i rossoneri vanno al riposo in svantaggio, consapevoli di dover alzare il ritmo nella ripresa per rimettere in piedi la partita.
Milan Primavera, il forcing finale non basta ai ragazzi di Renna
Nella seconda frazione di gioco, i ritmi restano inizialmente blandi. Il tecnico del Milan prova a cambiare le carte in tavola inserendo Idrissi e la squadra sembra beneficiare del cambio, alzando il baricentro. Al 62′, un destro potente di Mancioppi impegna severamente Kilvinger, ma il portiere giallorosso si fa trovare pronto. Dall’altra parte, è ancora Bouyer a tenere in vita i suoi murando una conclusione pericolosa di Della Rocca.
Il finale è caratterizzato da un’intensità agonistica crescente, ma le occasioni nitide faticano ad arrivare. All’81′, un ottimo cross di Borsani cerca l’inserimento di Scotti, anticipato provvidenzialmente da Seck un istante prima dell’impatto. Al triplice fischio, il risultato resta bloccato sull’1-0 per i padroni di casa.