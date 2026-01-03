News
Milan Primavera Roma 2-1: Castiello stende la capolista al 90′! Il resoconto del match
Milan Primavera Roma 2-1: una zampata di Castiello nel finale regala tre punti pesantissimi ai rossoneri di Giovanni Renna
Inizia col botto il 2026 del Milan Primavera. Al Vismara (Sportitalia Village), i ragazzi di mister Giovanni Renna superano in rimonta la Roma capolista per 2-1, conquistando tre punti pesantissimi che riaprono la corsa ai vertici del campionato Primavera 1.
Milan Primavera Roma, la cronaca: emozioni e sorpasso nel finale
Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, nonostante un legno colpito dai giallorossi con Arena, la sfida esplode nella ripresa:
- Lampo di Plazzotta: Al 48′, il Milan sblocca il match con un sinistro chirurgico di Filippo Plazzotta che si insacca nell’angolino basso.
- Eurogol di Di Nunzio: La Roma reagisce da grande squadra e al 58′ trova il pari. Il capitano giallorosso Alessandro Di Nunzio fulmina Longoni con un sinistro potente sotto la traversa dopo uno scambio stretto.
- Zampata Castiello: Quando il pareggio sembrava blindato, al minuto 90′ arriva l’episodio decisivo. In una mischia furibonda in area, Alex Castiello è il più lesto di tutti: si gira in un fazzoletto e batte De Marzi regalando il trionfo al Diavolo.