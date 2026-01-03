Milan Primavera, le formazioni ufficiali del match contro la Roma. Segui tutte le ultimissime sui rossoneri

Il grande calcio non si ferma mai e, mentre la prima squadra vola sotto la guida esperta di Massimiliano Allegri, tecnico livornese noto per il suo pragmatismo e la capacità di gestire i campioni, i riflettori si spostano sul campionato Primavera 1. Per la 18ª giornata, il Centro Sportivo Vismara ospita una sfida d’alta classifica: Milan-Roma.

Il progetto giovani sotto la supervisione di Tare e Allegri

Il nuovo corso societario ha messo al centro la valorizzazione dei talenti fatti in casa. Igli Tare, nuovo DS del Milan e dirigente di fama mondiale celebre per il suo occhio clinico nello scouting, segue con estrema attenzione le evoluzioni della formazione giovanile. L’obiettivo del Diavolo è creare un ponte diretto tra la Primavera e la gestione di Allegri, affinché i ragazzi siano pronti per il salto nel calcio professionistico.

Le scelte ufficiali: i protagonisti in campo

Per questa sfida delicata, l’allenatore Renna, tecnico della Primavera rossonera focalizzato sulla crescita tattica e caratteriale dei ragazzi, ha schierato una formazione competitiva. Tra i pali troviamo Longoni, giovane portiere di prospettiva affidabile tra i pali, mentre in attacco fari puntati su Scotti, punta dinamica dotata di ottimo fiuto del gol.

Dall’altra parte, la Roma risponde con una formazione solida guidata da Federico Guidi, allenatore esperto nel settore giovanile e abile valorizzatore di talenti. I giallorossi puntano sulla qualità di Di Nunzio, centrocampista di qualità capace di dettare i tempi di gioco, per scardinare la difesa dei rossoneri.

Formazioni Ufficiali (Fonte: Report ufficiale Serie A Primavera)

MILAN (4-3-3): Longoni; Perera, Colombo, Valdimirov, Tartaglia; Mancioppi, Pandolfi, Plazzotta; Scotti, Ossola, Di Siena. A disposizione: Bianchi, Piermarini, Dotta, Grilli, Zaramella, Nolli, Angelicchio, Cullot, Cissé, Castiello, Vechiu. Allenatore: Renna.

ROMA: De Marzi; Marchetti, Litti, Seck, Di Nunzio; Bah, Arena, Terlizzi; Panico, Sangaré, Forte. A disposizione:Marcaccini, Della Rocca, Zinni, Belmonte, Sugamele, Morucci, Scacchi, Cama, Maccaroni, Paratici, Sarac. Allenatore:Guidi.

Prospettive per il futuro del Diavolo

La partita rappresenta un test cruciale non solo per la classifica, ma anche per le relazioni interne al club. Igli Tare è presente in tribuna per monitorare chi, tra questi ragazzi, potrà presto aggregarsi alla prima squadra di Massimiliano Allegri. La filosofia dei rossoneri è chiara: investire oggi per dominare domani, mantenendo quel DNA vincente che ha sempre contraddistinto la storia del Diavolo.