Milan Primavera Roma, i rossoneri di Renna iniziano il 2026 con una convincente vittoria

Milan Primavera Roma, i rossoneri di Renna superano i giallorossi e iniziano il 2026 con una vittoria convincente

Il 2026 del Milan Primavera inizia sotto il segno della vittoria nella cornice dello Sportitalia Village di Carate Brianza. Dopo il pareggio ottenuto a Napoli, i rossoneri di Giovanni Renna sono riusciti a superare la Roma dell’ex Federico Guidi al termine di un match intenso e combattuto. Nonostante qualche imprecisione iniziale dovuta al pressing altissimo dei giallorossi, il Milan è rimasto «corto e compatto», riuscendo a contenere le folate avversarie prima di colpire a inizio ripresa grazie a un preciso sinistro all’angolino di Plazzotta.

La gioia del vantaggio è durata però pochi minuti: la reazione della Roma è stata immediata e ha portato al pareggio firmato da Di Nunzio, bravo a finalizzare un’azione corale in velocità. La partita si è poi spostata su binari di equilibrio e nervosismo, con un finale frammentato che sembrava destinato al pareggio, finché le mosse dalla panchina di mister Renna non hanno cambiato l’inerzia della sfida.

Milan Primavera Roma, la zampata di Castiello e il balzo verso i playoff

A decidere l’incontro è stato l’ingresso di Castiello, attaccante classe 2007, che all’89’ ha risolto una mischia furibonda in area piccola siglando il definitivo 2-1. La prestazione della punta è stata fondamentale non solo per il gol, ma anche per la capacità di proteggere palloni preziosi spalle alla porta, permettendo alla squadra di rifiatare nel momento di massima pressione capitolina. Negli ultimi secondi, un intervento prodigioso del portiere Longoni ha blindato il risultato, negando il pari alla Roma su un colpo di testa ravvicinato.

Questa «vittoria di carattere e gestione» proietta nuovamente i rossoneri a ridosso della zona playoff, fornendo lo slancio ideale per un mese di gennaio che si preannuncia caldissimo. Archiviata la pratica Roma, il Milan dovrà ora concentrarsi sulla Coppa Italia Primavera contro il Parma, prima di affrontare la trasferta di Torino per continuare la scalata in campionato. Unica nota stonata del pomeriggio resta l’infortunio di Di Siena, costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti per un problema al ginocchio.