Senderos è convinto di Jashari: «Forte davvero. Giocare con Modric? Può farlo! Ecco perché»

Senderos, intervistato a Tuttosport, ha parlato così di Ardon Jashari, giovane centrocampista del Milan: ecco le sue parole

In una recente intervista concessa a Tuttosport, l’ex centrale Philippe Senderos ha preso le difese di Ardon Jashari, il giovane talento svizzero arrivato al Milan per la cifra record di 40 milioni di euro. Nonostante un inizio di stagione complicato, che lo ha visto spesso ai margini del progetto tecnico di Massimiliano Allegri, Senderos ne sottolinea le attenuanti: «È stato sfortunato per via dell’infortunio. Ma Ardon non si discute: è davvero forte e farà una grande carriera». Secondo l’ex difensore, il processo di maturazione del ragazzo sarà accelerato dalla presenza nello spogliatoio di un leader come Luka Modric.

Il focus si sposta poi sulla gestione tattica del giocatore, che finora ha faticato a trovare spazio con continuità. Senderos è convinto che la convivenza con il campione croato non sia solo possibile, ma auspicabile per l’equilibrio della squadra. Grazie alle sue caratteristiche fisiche e tecniche, il giovane elvetico potrebbe rappresentare una risorsa versatile per il centrocampo rossonero già nell’immediato futuro.

Senderos, la convivenza tattica e il modello Bologna

Entrando nel dettaglio del campo, l’ex difensore spiega come i due possano coesistere: «Per me possono coesistere tranquillamente. Jashari è mancino e può fare molto bene la mezzala con Modric play: Ardon è giovane e ha corsa, però in futuro diventerà un grande regista». Questa visione tattica permetterebbe al Milan di sfruttare la dinamicità di Jashari senza rinunciare alla visione di gioco di Modric, preparando al contempo il passaggio di consegne per la regia di domani.

Spostando lo sguardo sul resto della Serie A, Senderos ha elogiato il Bologna, prossimo avversario dell’Inter, definendolo la piazza ideale per i talenti svizzeri come Freuler e Ndoye. La solidità degli elvetici in Italia è ormai una certezza: «Bologna è la piazza giusta per crescere ed esplodere; infatti in questi anni tanti ragazzi ci sono riusciti. Anche quest’anno lotteranno per i posti principali della classifica», a conferma di un legame sempre più stretto tra la scuola svizzera e il calcio italiano.