Milan Primavera, oggi il big match dopo i casi Covid: alcune gare rinviate come ad esempio quella dell’Empoli ma anche quella della Lazio. Intanto Milan-Juventus come riporta Gazzetta dello sport, i bianconeri di Bonatti tornano in campo dopo la sfida non giocata per i numerosi casi di positività dell’Empoli. Sempre secondo il quotidiano, i toscani non giocheranno neanche contro l’Atalanta, rinviata anche Bologna-Lazio.

IL PROGRAMMA- Ascoli-Inter (oggi, 11), Milan-Juventus (oggi, 13), Sassuolo-Cagliari (oggi, 13), Roma-Fiorentina (oggi, 15), Sampdoria-Genoa (oggi, 15), TorinoSpal (domani, 10.30). Empoli-Atalanta e Bologna-Lazio rinviate al 12 maggio.

LA CLASSIFICA- Roma, Sampdoria 34; Inter 30; Juventus*, Sassuolo, Genoa 26; Spal 25; Atalanta, Milan 24; Fiorentina 23; Empoli** 22; Cagliari* 21; Bologna* 17; Lazio 14; Torino* 13; Ascoli 5. *partite in meno.