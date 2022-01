Milan Primavera Empoli, Roback esulta: il messaggio social – FOTO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Intervenuto sul proprio profilo Instagram dopo il successo dela Milan Primavera contro l’Empoli, Emil Roback, ha festeggiato cosi la vittoria

Riparte con una vittoria il campionato della Primavera del Milan. Al Vismara, nella prima partita del 2022 dopo un mese e mezzo senza giocare per la sosta ma anche per la pandemia, i giovani rossoneri hanno battuto 3-1 l’Empoli campione in carica grazie alla doppietta di Nasti e al gol di Roback.

Proprio lo svedese ha festeggiato sul social la vittoria: «Un ottimo inizio di stagione con i tre punti e un gol»