Milan Primavera, Coubis: «Infortunio? Difficile stare fuori»

Andrei Coubis ha rilasciato qualche dichiarazione a MilanTV dopo la vittoria del Milan Primavera in casa contro il Ruh Lviv. Le sue parole

Andrei Coubis ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di MilanTV. Le parole del capitano della Primavera nel post partita di Milan-Ruh Lviv.

«Infortunio? È stato difficile star fuori dal campo per un brutto infortunio. Ora sono felice di essere tornato a giocare. Quando mi sono fatto male non potevo lasciare la squadra in 10, la forza che ha la squadra è qualcosa di immenso. Siamo una famiglia. Davanti alla porta c’è da migliorare, mentre se subiamo zero gol il lavoro è perfetto.»