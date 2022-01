Milan Primavera, che esordio per Omoregbe: un assist dalla panchina

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attaccante Bob Murphy Omoregbe desta subito grandi impressioni nel suo esordio, da subentrato, nel Milan Primavera

Il Milan Primavera scopre Bob Murphy Omoregbe. L’attaccante classe ’03 è subentrato al 70′ nel match contro l’Empoli sul risultato di 2-1 per i rossoneri ed ha subito lasciato il segno.

In pochi minuti un grande recupero palla in pressing ed un accelerazione bruciante per poi servire a Roback il gol del 3-1. Qualità atletiche subito evidenti, così come è evidente la differenza di attitudine e mentalità di chi fino a poche settimane fa era abituato al calcio dei grandi, anche se in Serie D.