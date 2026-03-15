Milan Primavera Bologna 1-1: Domnitei non basta, Renna raccoglie solo un punto

Milan Primavera Bologna 1-1: i rossoneri non vanno oltre il pareggio nonostante l’iniziale vantaggio di Domnitei. Il resoconto del match

Il Milan Primavera non riesce a dare continuità alla propria corsa nel campionato Primavera 1, facendosi imporre l’1-1 dal Bologna nel match valevole per la 30ª giornata. Al Puma House of Football, i ragazzi di Renna avevano approcciato la gara in maniera perfetta, trovando il vantaggio dopo appena sessanta secondi grazie alla zampata di Domnitei, bravo a trafiggere Franceschelli dall’interno dell’area. Nonostante il palo colpito da Mancioppi al 27′ e le parate decisive di Bouyer su Castaldo, i rossoneri non sono riusciti a raddoppiare, subendo il ritorno dei rossoblù nella ripresa.

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Al 55′, sugli sviluppi di un corner, è arrivata l’incornata di Papazov che ha battuto Bouyer per il definitivo pareggio. Il Milan ha provato a reagire con le incursioni di Cullotta e le geometrie di Mancioppi, ma la difesa bolognese ha retto l’urto.

Con questo punto, il Milan sale a quota 38 punti in classifica, restando ancorato nella pancia della graduatoria in 14ª posizione, mentre il Bologna si porta a 42. Una prestazione dai due volti per i giovani rossoneri, che ora dovranno resettare subito in vista del prossimo turno per cercare di risalire la china e migliorare un piazzamento che non rispecchia pienamente il talento della rosa.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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