Milan Primavera, altro gol per Roback: i suoi numeri stagionali

Emil Roback va ancora a segno con il Milan Primavera nella vittoria rossonera sul campo del Lecce. È il capocannoniere dei suoi

Emil Roback a segno con il Milan Primavera nel match contro il Lecce. L’attaccante svedese ha segnato il gol del pareggio al 10′, fondamentale per la vittoria finale dei rossoneri. Per il classe ’03, su cui c’è la grossa investitura di Zlatan Ibrahimovic, sono 4 gol ed 1 assist in 374 minuti stagionali.

