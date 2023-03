Milan Primavera, Abate: «Era una partita da non sbagliare e i ragazzi non l’hanno fatto». Il breve commento dell’allenatore rossonero

Il Milan Primavera vince contro il Cagliari per 1-0 e prosegue la striscia di successi dopo quello in Europa.

Ecco le parole dell’allenatore Ignazio Abate, come riportate dal sito ufficiale: «Era una partita da non sbagliare e i ragazzi non l’hanno sbagliata, ci portiamo a casa tre punti importanti»