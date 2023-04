Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera, ha rilasciato qualche dichiarazione nel post partita della vittoria sull’Udinese

Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera, ha rilasciato qualche dichiarazione nel post partita della vittoria sull’Udinese. Le sue parole.

PARTITA – «Una partita dove loro si giocavano tantissimo e avevano una delle ultime chance. Noi ci siamo allungati con tre punti importanti, ci siamo buttati nel gruppone per la lotta salvezza e adesso siamo veramente in tanti. I ragazzi hanno interpretato bene la partita, che è stata difficile contro una squadra che ha delle buonissime qualità e individualità. Noi siamo stati troppo lenti nel fraseggio, nel far girare la palla, troppo macchinosi. Però i ragazzi hanno avuto pazienza, abbiamo rischiato poco e poi al momento giusto l’abbiamo sbloccata. Chi è subentrato lo ha fatto con l’atteggiamento e la voglia giusta e andiamo avanti. Non è stata una delle nostre migliori giornate dal punto di vista del gioco, ma la squadra ha mostrato maturità e voglia di portare a casa i tre punti.»