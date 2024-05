Pioli Milan, oggi l’addio: il club PREPARA la sorpresa, cosa succede domani a San Siro

Pioli-Milan, domani l’ultima partita del tecnico in rossonero: il club prepara una sorpresa per salutarlo. I dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, quella di domani sarà l’ultima partita di Stefano Pioli sulla panchina del Milan a quasi 5 anni dal suo sbarco a Milanello datato ottobre del 2019. Oggi, presumibilmente prima della conferenza stampa fissata per le 14:30, verrà emesso il comunicato ufficiale nel quale non si parlerà di esonero.

Il club rossonero sta preparando poi una sorpresa per domani sera in modo da permettere al tecnico dell’ultimo scudetto e di un ciclo che ha anche regalato due secondi posti e una semifinale di Champions League di essere congedato come merita. Possibile che risuoni, al termine dell’incontro, il celebre motivetto Pioli is on fire.