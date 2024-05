Zaniolo si sfoga, l’obiettivo del calciomercato Milan ATTACCA Tiago Pinto: il duro messaggio social

Zaniolo, accostato al calciomercato Milan, si è sfogato lanciando una frecciata a Tiago Pinto. Il messaggio

La notizia dell’approdo di Tiago Pinto al Bournemouth come nuovo uomo mercato del club inglese è ormai quasi ufficiale. Per l’occasione non è mancata la frecciatina di Zaniolo, accostato al calciomercato Milan, nei confronti dell’ex Roma che ai tempi del suo addio ai giallorossi lo attacco così: «Se decido di andare via e vedo che mi vogliono solo Bournemouth e Galatasaray, bisogna farsi qualche domanda»

Zaniolo da parte sua ha aggiunto una didascalia semplice, con poche parole ma di impatto: «Tempo al tempo, tutto torna»