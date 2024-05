Nuovo stadio Milan, La Scala attacca: «Siamo al ridicolo, non ci sarà la possibilità fino al 2030»

In casa Milan tra i temi che tengono banco c’è il nuovo stadio. Il pensiero di Giuseppe La Scala a riguardo

Giuseppe La Scala, avvocato, ha parlato a TV Play su uno dei temi caldi in casa Milan: la costruzione del nuovo stadio. Ecco cosa ha detto:

LE PAROLE – «Siamo al ridicolo, non c’è nessun progetto per gli stadi di Milan e Inter. Chi per primo costruirà uno stadio, ci giocherà nel 2030. Credo che né RedBird né Oaktree pensino di restare più dei canonici 5 anni»