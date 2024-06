Buongiorno Milan, De Laurentiis ACCELERA: offerta CHOC a Cairo. Ultime

Buongiorno-Milan, il difensore italiano del Torino è sempre più vicino al Napoli: Aurelio De Laurentiis vuole convincere Cairo

Come riferito da Matteo Moretto, Alessandro Buongiorno, difensore del Torino seguito anche dal calciomercato Milan, è sempre più vicino al Napoli:

PAROLE – «Il Napoli continua a lavorare per Alessandro Buongiorno, il primo obiettivo in difesa. Nei prossimi giorni il club azzurro punta a raggiungere una base di accordo con l’entourage del difensore, che ora è totalmente focalizzato sull’Europeo. Napoli e Torino stanno dialogando per studiare la fattibilità dell’operazione. Aurelio De Laurentiis è pronto ad avvicinarsi alle richieste dei granata con una nuova offerta».