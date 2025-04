Calciomercato Milan, l’ultima indiscrezione fa sognare i tifosi! Non si muove da Milanello, respinte tutte le offerte

Condividi via email

Calciomercato Milan, arriva la pesante indiscrezione sul futuro di Tijjani Reijnders: rifiutate Real Madrid e Manchester City

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan, in vista della prossima estate, ha preso una decisione molto precisa su Tijjani Reijnders, centrocampista olandese che ha da poco rinnovato il contratto fino al 2030.

Anche senza la probabile qualificazione alla prossima Champions League, il Milan non si priverà dell’ex AZ Alkmaar che dal canto suo vuole restare a Milanello tanto da aver rifiutato le avances di Real Madrid e Manchester City. Tuttosport aggiunge che solo un’offerta tra i 70 e gli 80 milioni di euro potrebbe far riflettere il Diavolo ma anche in quel caso l’idea sarebbe comunque quella di confermarlo.