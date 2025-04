Abraham Milan, l’inglese spinge per la permanenza! Apertura importante, ci pensa Tare. Cosa può succedere

Abraham Milan, l’attaccante inglese preme per la permanenza in rossonero: la prima missione di Tare sarà quella di chiudere con la Roma

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, una delle prime missioni del nuovo direttore sportivo, con Tare ora in pole, nel calciomercato Milan della prossima estate sarà quello di cercare di trattenere a Milanello Tammy Abraham.

Le prestazioni dell’inglese, che è arrivato in doppia cifra con ancora 6 partite di campionato da giocare più una o due di Coppa Italia, hanno convinto il Milan a trattenerlo ma andrà trovata una quadra con la Roma. Difficile lo scambio alla pari con Saelemaekers, le parti dovranno imbastire una trattativa slegata dal belga. Dal canto suo Abraham spinge per la permanenza e in questo senso ha dato ampi segnali di apertura a ridursi l’ingaggio da 6 milioni di euro che percepisce in giallorosso.