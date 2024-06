Jovic Milan, il serbo non era convinto di restare rossonero! Poi… Il RETROSCENA riguardante l’attaccante

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato un retroscena riguardante Luka Jovic, attaccante di proprietà del Milan che prolungherà a brevissimo il suo contratto con i rossoneri.

Stando a quanto si apprende il serbo non era convintissimo di restare a Milanello in un primo momento. Poi però alla fine ha deciso di scartare alcune proposte dall’estero e ha dato l’ok al suo entourage per il prolungamento del contratto.