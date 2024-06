Zirkzee Milan, Vieri lo ESALTA: «Non fa molti gol ma ha QUESTA caratteristica particolare»

Zirkzee-Milan, Christian Vieri ha esaltato il centravanti del Bologna e obiettivo del club rossonero: le sue dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Christian Vieri ha parlato così di Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna e obiettivo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Mi ero sorpreso molto che non lo avessero chiamato prima. Un altro che gioca con la squadra e per la squadra: non un bomber, ma ha tanta qualità e quando fa gol, è facile che lo faccia molto bello. E a volte chi arriva in corsa fa un grande torneo».