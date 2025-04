Udinese Milan, Conceicao sul nuovo modulo: «Vi svelo questo retroscena avvenuto durante la sosta con i giocatori». Le ultimissime notizie

Intervenuto a Sky a pochi minuti dal termine del match Udinese–Milan, terminato poi 0-4, Conceicao ha parlato del nuovo modulo.

LE PAROLE DI CONCEICAO – «Difesa a tre? Quando c’è stata la sosta, abbiamo lavorato su questo sistema. Poi non potevo cambiare perché in tanti erano tornati a due giorni dalla partita. I giocatori hanno sposato questa idea con la palla e senza palla, con i terzini più protetti. Avevo delle buone sensazioni: non sempre le dimostriamo sul campo, ma oggi sì. Poi okay: oggi sono tre punti e pensiamo già alla prossima partita. Ho visto una squadra solida, compatta, come vogliamo noi. La squadra è disponibile. Molto importante avere le settimane libere. La vittoria più importante deve arrivare ancora».