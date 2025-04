Udinese Milan, Conceicao elogia i tifosi dell’Udinese: «Devo fare i complimenti a loro per questo gesto a Maignan». Le ultimissime sui rossoneri

Intervenuto a Sky a pochi minuti dal termine del match Udinese–Milan, terminato poi 0-4, Conceicao ha elogiato i tifosi dell’Udinese per un gesto a Maignan.

LE PAROLE DI CONCEICAO – «Due tre cose che ho visto mi hanno impressionato. La preoccupazione per due uomini che sono in difficoltà e ho sentito il pubblico applaudire: devo fare i complimenti ai tifosi dell’Udinese. Loro hanno fischiato il giocatore, ma poi, quando c’è qualcosa sull’uomo, lo hanno applaudito; è un gesto incredibile, che non ho mai visto in 40 anni di calcio. Complimenti a loro. Mike è in ospedale e farà i suoi esami. È stato un gesto molto bello».