Camarda Milan, Borghi NON HA DUBBI: «Talento indiscutibile ma mi permetto di CONSIGLIARGLI questa cosa»

Camarda-Milan, Stefano Borghi, noto giornalista, ha fatto il punto sul centravanti classe 2008 del club rossonero: le dichiarazioni

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Stefano Borghi ha parlato di Camarda, tema caldo del calciomercato Milan col contratto appena rinnovato in attesa di ufficialità:

PAROLE – «In un calcio sempre più giovane ma che è sempre più fagocitante, non so come dire. Camarda è un ragazzo giovanissimo, che ha giocato qualche minuto in Serie A, che ha fatto splendidamente con i pari età l’U17, e l’abbiamo visto. Partiamo prima col chiederci quando si incontreranno stabilmente lui e la Serie A, poi la Nazionale una volta era un premio massimo. Camarda deve fare ancora tanta strada, detto che mi sembra un talento indiscutibile. Camarda è più talentuoso di me a questa età. Camarda è molto importante, è il futuro del Milan ma non ha ancora tutte le responsabilità su di lui. La nostra responsabilità è farlo crescere e proteggerlo. Ha tanta fame e voglia di migliorare ma bisogna fare passo dopo passo. Siamo felici, può essere come tanti ex giocatori del Milan che arriva in prima squadra dopo tutta la trafila. Per me un club come il Milan deve avere un settore giovanile forte e creare sempre profili di giocatori che arrivano in prima squadra: qualcosa deve uscire e per me esce troppo poco. Per questo c’è il progetto dell’under 23: dalla Primavera c’è la prima squadra, il gap è troppo grande. Camarda ha ancora il fisico da ragazzo, per questo l’under 23 è molto importante per noi e vogliamo preparare i giocatori nel gioco adulto. Bisogna accompagnarlo passo passo, non solo lui ma anche tanti altri. Vogliamo portare fuori più talenti».